Уральские промышленники заручились поддержкой Сергея Лаврова

Сергей Лавров выслушал проблемы уральских промышленников Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 сентября в Екатеринбург прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров, который провел несколько рабочих встреч. Беседа с членами Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей прошла в штаб-квартире Русской медной компании. На встрече присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Конечно, главный вопрос, который интересовал уральских промышленников, касается экспорта продукции, которую производят на Среднем Урале, в другие страны. В частности участники встречи подняли вопрос об использовании хризолитового асбеста на мировом рынке и поддержке предприятий, которые его добывают. Этот вопрос озвучил гендиректор ПАО «Ураласбест» Юрий Козлов.

Сергей Лавров заявил, что позиция России по хризолиту остается неизменной.

- Мы вместе с министерством промышленности и торговли на двухсторонних переговорах убеждаем наших партнеров из Индии, Вьетнама и других азиатских стран в безопасности этой разновидности асбеста. Приводим доказательства. Прошу Вас подготовить позицию бизнеса по этому вопросу, будем также на неё опираться, - ответил Сергей Лавров.

Отметим, что 80% продукции профильного уральского предприятия идет на экспорт.

По итогам встречи уральские промышленники договорились направить актуальные вопросы в МИД, а глава министерства заверил их, что окажет помощь в их решении.

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