Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика2 сентября 2021 13:27

Уральские промышленники заручились поддержкой Сергея Лаврова

Хризолитовый асбест будут продвигать на международном рынке
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сергей Лавров выслушал проблемы уральских промышленников

Сергей Лавров выслушал проблемы уральских промышленников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 сентября в Екатеринбург прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров, который провел несколько рабочих встреч. Беседа с членами Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей прошла в штаб-квартире Русской медной компании. На встрече присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Конечно, главный вопрос, который интересовал уральских промышленников, касается экспорта продукции, которую производят на Среднем Урале, в другие страны. В частности участники встречи подняли вопрос об использовании хризолитового асбеста на мировом рынке и поддержке предприятий, которые его добывают. Этот вопрос озвучил гендиректор ПАО «Ураласбест» Юрий Козлов.

Сергей Лавров заявил, что позиция России по хризолиту остается неизменной.

- Мы вместе с министерством промышленности и торговли на двухсторонних переговорах убеждаем наших партнеров из Индии, Вьетнама и других азиатских стран в безопасности этой разновидности асбеста. Приводим доказательства. Прошу Вас подготовить позицию бизнеса по этому вопросу, будем также на неё опираться, - ответил Сергей Лавров.

Отметим, что 80% продукции профильного уральского предприятия идет на экспорт.

По итогам встречи уральские промышленники договорились направить актуальные вопросы в МИД, а глава министерства заверил их, что окажет помощь в их решении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сергей Лавров в Екатеринбурге: ведущая роль в переговорах с талибами принадлежит Таджикистану. Глава российского МИДа рассказал, чего ждет мировые державы в отношении Афганистана (подробнее)

Сергей Лавров о санкциях против спортсменов: «Россию выставляют допингоопасной страной». Министр иностранных дел высказался о прошедшей Олимпиаде, на которой российская сборная не смогла выступать под национальным флагом (подробнее)