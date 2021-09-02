Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика2 сентября 2021 12:33

Сергей Лавров о санкциях против спортсменов: «Россию выставляют допингоопасной страной»

Министр иностранных дел высказался о прошедшей Олимпиаде, на которой российская сборная не смогла выступать под национальным флагом
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Чиновник прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом

Чиновник прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург с рабочим визитом приехал министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе небольшой пресс-конференции, длившейся 10 минут, он ответил на четыре вопрос от журналистов. Один из них касался санкций, которые на наших спортсменов наложил МОК в связи с допинговым скандалом.

- На Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио наши спортсмены были лишены возможности выступать под российским флагом. В следующем году в Екатеринбурге пройдет международный саммит «Спорт-Аккорд». Рассматриваете ли вы его как площадку для разговоров об отмене спортивных санкций в отношении России?

- Отмена санкций должна быть не предметом разговоров, мы активно предпринимаем меры юридического характера - добиваемся того, чтобы наши «чистые» спортсмены не дискриминировались и борьба с допингом не сопровождалась дискриминационными мерами по отношению к спортсменам той или иной страны, - отметил Сергей Лавров. - К сожалению, политизация наблюдается. Мы должны искоренять любые проявления допинга в российском спорте, но при этом мы никогда не будем согласны с тем, что Россию выставляют какой-то допингоопасной страной.

Министр иностранных дел подчеркнул, что на Олимпиаде в Токио смогли выступить лишь 10 российских легкоатлетов, хотя спортсменов, которые имели право участвовать в соревнованиях, было в разы больше.

- Что касается «Спорт-Аккорда», то я считаю, что нужно работать системно, а не пытаться рассматривать отдельное мероприятие как шанс достижения каких-то результатов в антидопинговых делах, - отметил министр.

Отменят ли санкции в отношении российских спортсменов: отвечает Сергей Лавров
2 сентября 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Екатеринбург, где ответил на вопросы журналистов