Сергей Лавров о санкциях против спортсменов: «Россию выставляют допингоопасной страной»

Чиновник прилетел в Екатеринбург с рабочим визитом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург с рабочим визитом приехал министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе небольшой пресс-конференции, длившейся 10 минут, он ответил на четыре вопрос от журналистов. Один из них касался санкций, которые на наших спортсменов наложил МОК в связи с допинговым скандалом.

- На Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио наши спортсмены были лишены возможности выступать под российским флагом. В следующем году в Екатеринбурге пройдет международный саммит «Спорт-Аккорд». Рассматриваете ли вы его как площадку для разговоров об отмене спортивных санкций в отношении России?

- Отмена санкций должна быть не предметом разговоров, мы активно предпринимаем меры юридического характера - добиваемся того, чтобы наши «чистые» спортсмены не дискриминировались и борьба с допингом не сопровождалась дискриминационными мерами по отношению к спортсменам той или иной страны, - отметил Сергей Лавров. - К сожалению, политизация наблюдается. Мы должны искоренять любые проявления допинга в российском спорте, но при этом мы никогда не будем согласны с тем, что Россию выставляют какой-то допингоопасной страной.

Министр иностранных дел подчеркнул, что на Олимпиаде в Токио смогли выступить лишь 10 российских легкоатлетов, хотя спортсменов, которые имели право участвовать в соревнованиях, было в разы больше.

- Что касается «Спорт-Аккорда», то я считаю, что нужно работать системно, а не пытаться рассматривать отдельное мероприятие как шанс достижения каких-то результатов в антидопинговых делах, - отметил министр.