Сергей Лавров в Екатеринбурге: ведущая роль в переговорах с талибами принадлежит Таджикистану

Сергей Лавров сказал. что России не намерена выступать посредником на переговорах с талибами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство иностранных дел РФ призывает талибов к созданию переходного правительства в Афганистане, выступать посредниками на переговорах Москва не планирует. Об этом на встрече с журналистами в Екатеринбурге заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

- Мы уже давно призываем талибов и все другие этнические и политические группы в Афганистане о создании переходного правительства. Выступать посредниками на этих переговорах мы сейчас не планируем. Все заинтересованы в том, чтобы талибы и другие этнические и политические деятели Афганистана договорились. Такие сигналы направляют и западные страны, и Китайская народная республика, и центральные азиатские государства, - заявил Сергей Лавров. - Здесь особая роль, конечно же, принадлежит нашим союзникам из Таджикистана, учитывая, что именно афганские таджики ведут переговоры с центральным представительством талибов.

Министр иностранных дел выразил надежду, что переговоры не будут прерваны, и угрозы о начале боевых действий не будут реализованы.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов, Сергей Лавров заявил, что Екатеринбург подходит для проведения международных мероприятий, в числе которых – климатический саммит и мероприятия по линии Шанхайской организации сотрудничества.