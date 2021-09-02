Сергей Лавров: климатический саммит может пройти в Екатеринбурге

Сергей Лавров прилетел в Екатеринбург 2 сентября 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в Екатеринбург заявил, что климатический саммит, а также мероприятия по линии Шанхайской организации сотрудничества могут пройти в Екатеринбурге.

- Нет никаких сомнений, что Екатеринбург готов проводить международных форумы любого уровня. Недавно прошел "Иннопром" и наши итальянские коллеги рассказали, что остались очень довольны, - заявил Сергей Лавров. - И климатический саммит и предприятия по линии ШОС могут быть проведены в Екатеринбурге. Политически это интересно.

Также глава российского МИДа рассказал, что в Москве, на Западе, в странах Центральной Азии и Китае надеются на мирное завершение переговорного процесса в Афганистане, где власть перешла к талибам.

Кроме этого, Сергей Лавров подробно рассказал о том, как к российским спортсменам относятся в других странах.

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