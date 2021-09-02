В Екатеринбурге открыли движение по двум полосам Кольцовского тракта

Закончить работы на развязке должны к 15 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге рабочие все таки закончили ремонт части развязки на Луганской - Объездной в установленный главой региона и мэром срок. Ночью, 1 сентября, они открыли движение по двум полосам Кольцовского тракта в сторону аэропорта. Об этом рассказал на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- К сожалению, не всегда все получается так, как планировалось. Мы все-таки открыли движение по двум полосам Кольцовского тракта в сторону аэропорта, но не утром 1 сентября, а ночью. Машины по этому участку уже поехали, - написал глава региона, - На съезде и еще одной полосе продолжатся работы, но к 15 сентября, надеюсь, развязка на улице Луганской будет полностью открыта.

Напомним, общая протяженность ремонтируемого участка, включая искусственные сооружения, составляет более трех километров. Дорожные рабочие должны полностью обновить асфальтобетонное покрытие, заменить гидроизоляцию и деформационные швы, а также барьерные ограждения и тротуары.

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