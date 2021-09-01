Иван не выходит на связь с 25 августа. Фото: "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге уже неделю не могут найти 37-летнего Ивана Торлопова. Мужчина пропал 25 августа, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Как рассказали «КП» в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз Ивана видели в районе Шарташа.

В прошлом Иван Торлопов был одним из свидетелей по делу бизнесмена Юрия Юдина, основателя IT-холдинга, который «прославился» благодаря видеороликам, на которых он мучил детей.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленный источник, у Ивана были долги.

- У него было много кредитов. Его искали коллекторы, он от них скрывался, - рассказал наш собеседник.

Поиском Ивана Торлопова занимаются волонтеры «Лиза Алерт» и полиция.