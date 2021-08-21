«Жила в «гареме», состав которого менялся»: откровения женщины, которая 15 лет встречалась с сектантом и родила от него сына

На этом фото Софья вместе с Юрием Юдиным во время их совместной поездки в Крым. Фото: личный архив

Софья Кремлева около 15 лет жила с бизнесменом Юрием Юдиным, который был основателем и главой крупного IT-холдинга в Екатеринбурге. На своем предприятии он организовал что-то вроде секты, которую назвал «Группа крови» (бизнесмен – поклонник группы «Кино»).

Юрий Юдин заставлял сотрудников поклоняться ему, словно божеству. А еще просил давать ему детей на воспитание. Некоторые «воспитательные» моменты попали на видео. Например, такой: Юдин надел на 7-летнего мальчика собачий ошейник с током и заставил ребенка самостоятельно приводить механизм в действие. Также он бил детей розгами, колол иголкой и подвергал психологическому насилию. Юдин говорил, что его самого в детстве воспитывали подобным образом.

Долгое время он оставался безнаказанным, пока Софья Кремлева, испугавшись угроз и расправы над ней и их общим ребенком, не обратилась за помощью в правоохранительные органы. Прокуратура и опека заинтересовались предоставленными видеозаписями и начали расследование, которое привело к возбуждению уголовного дела. За истязания несовершеннолетних в 2019-м году Юрия Юдина приговорили к четырем годам колонии.

Недавно Софья написала книгу «Темная сторона Луны. Выжить рядом с психопатом и обрести себя», в которой описывает свои отношения с Юдиным. С разрешения Софьи «КП» публикует отрывки из книги, сопровождая их рассказом самой женщины.

«НАЗЫВАЛ СЕБЯ УЧИТЕЛЕМ»

- Мы познакомились в 2001 году. Я тогда оканчивала институт и развивала онлайн-проект по социологии. Нас познакомил общий друг - Юра помог с размещением онлайн-проекта на сервере. Мы некоторое время переписывались. В основном ночью, когда действовал льготный тариф на интернет. К тому же, это создавало атмосферу таинственности. Он выяснял, чем я интересуюсь, находил общие темы для общения. В то время в тренде были конспирологические темы, теории заговоров и эзотерика. На этом мы и сошлись. Спустя время мы встретились - он произвел на меня сильное впечатление. Убедил, что обладает экстрасенсорными способностями. В это время были популярны «Секретные материалы», «Матрица», мир стремительно менялся. Я искала себе «учителя» - и нашла.

Софья (справа) признается, что жила, словно в гареме. Фото: личный архив

Из книги Софьи Кремлевой «Темная сторона Луны. Выжить рядом с психопатом и обрести себя»:

«С Учителем мы ведем переписку по ICQ на протяжении нескольких месяцев. Все, что я о нем знаю, — это его имя и псевдоним: Джедай. Он работает в телекоммуникационной компании, обслуживающей мой веб-сайт и чат, в котором мы общаемся с приятелями. И еще страшную тайну: он офицер, служит во внешней разведке. И он — не человек. Речь шла о том, что мы живем в матрице, которой управляют представители цивилизации, которые служат себе (то есть СС), известные как рептилоиды. И им противостоят служащие другим (СД) Казалось, что это сюжет фантастического фильма с видеокассет, которые уже заполонили в начале 2000-х ларьки».

- Встречаться мы начали где-то спустя год после нашего общения. Я влюбилась. А потом узнала, что у него есть другие женщины. Мне было сложно это принять, я пыталась с ним расстаться. Но уже тогда я попала под его влияние - и он легко возвращал меня, внушая мысль о моей исключительности и том, что любит меня больше других. В итоге, нам пришлось договариваться с его подругами и жить в «гареме», состав которого время от времени менялся. Мне и другим женщинам это не нравилось, но постепенно мы смирились и терпели.

К тому моменту я уже тоже работала в его IT-холдинге, как и остальные женщины из «гарема».

Из книги Софьи Кремлевой «Темная сторона Луны. Выжить рядом с психопатом и обрести себя»:

«Ты не понимаешь, — втолковывал он настои чиво, — ты одна не справишься! Я слишком большои , сложныи , я не человек. У меня колоссальныи обслуживающии персонал, я как самолет! Эти плотские отношения — ничего не значат. Все сложнее, чем ты можешь представить своим маленьким мозгом!»

«АКАДЕМИЯ НЕЧЕЛОВЕЧНОСТИ»

Бизнесмен любил позировать на камеру. Фото: личный архив

- Поначалу нельзя было сказать, что с ним что-то не так. Он был добрым, щедрым, мастерски изображал сочувствие и эмпатию. Все друзья, коллеги характеризовали его исключительно хорошо. Но иногда встречались «тревожные звоночки». Например, опасное вождение автомобиля, тяга к оружию, агрессивность. Он оказывал на меня настолько сильное влияние, что на все странности я закрывала глаза, принимая его таким, какой он есть. Наши отношения тоже начались со странностей. У Юдина был проект, который он в шутку называл «Академия нечеловечности». Он собирал вокруг себя мужчин из числа своих сотрудников и «воспитывал». Дисциплина была, как в армии. И методы были очень жестокими - физические наказания, эмоциональное насилие. Одного из учеников он сильно избил, сломав ребра, и заставил распилить мотоцикл «болгаркой». Позже появился проект «Группа крови». Суть была такая же. Туда так же вербовали сотрудников, обещая «формирование навыков синтетического мышления». Многие шли из любопытства, или ради карьерного роста, но большинство - под влиянием харизмы самого Юдина. Постепенно он начал называть себя Магистр, и требовал такого обращения к себе.

Юдин применял к людям не только физическое, но и психологическое насилие. Фото: личный архив

Из книги Софьи Кремлевой «Темная сторона Луны. Выжить рядом с психопатом и обрести себя»:

«Время от времени «Группа крови» переезжала из однои квартиры в другую и перешла на содержание корпорации, расходы на нее включались в бюджет, а учитывая, что в основном она состояла из руководителеи и учредителеи , эти расходы вопросов не вызывали. В компании работало много сотрудников, и наличие «Группы крови» привлекало внимание. Среди рядовых сотрудников ходили слухи, кто-то посмеивался, называя нас сектантами, кто-то предпочитал держаться подальше, но многие не обращали внимания. На протяжении нескольких лет кто-то входил в «Группу», кто-то свободно уходил. Магистр говорил: «вход рубль — выход два», но на «мясо» это правило не распространялось. Пока.

Бизнесмен часто заставлял подчиненных отжиматься. Фото: личный архив

Несколько раз в год «Группа крови» выезжала в экспедиции на Северныи Урал, Южныи Урал, в Крым, Турцию, на Алтаи . Постепенно к этим поездкам присоединялись дети участников. <…> Была создана база знании , в которои собирались нормы, правила, конспекты лекции . Магистр постепенно выстраивая собственную реальность, согласно которои Вселенная по-прежнему управлялась представителями рас СС и СД, а наша планета представляла собои маленькую, но стратегически важную для рептилоидов ферму. Над этои фермои размещалось некое устрои ство, которое он называл «пылесосом», а нашеи задачеи было научиться его преодолевать, чтобы не сожрали рептилоиды. Все члены «Группы крови» хотели жить, а не стать кормом для рептилии , поэтому охотно впитывали знания от Магистра.

«ПРИЖЕГ МНЕ РУКУ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКОЙ»

- Его жестокость нарастала постепенно. Благодушное настроение сменялось приступами агрессии и наоборот. В 2006-м Юдин сходил в поход куда-то на Приполярный Урал. Он рассказывал, что там с ним что-то произошло, он чуть не погиб. Мне показалось, что именно после этого похода он стал жестоким.

Однажды он меня избил и пытал газовой горелкой, оставив глубокий шрам на руке. Это было в 2007-м году, тогда я попыталась разорвать с ним отношения, но он вернул и учинил расправу в присутствии «Группы Крови».

Из книги Софьи Кремлевой «Темная сторона Луны. Выжить рядом с психопатом и обрести себя»:

«Я могла пои ти в полицию — но не верила, что это мне как-то поможет. Ничего я не могла, потому что была слаба, обессилена, безвольна. «Куда ты денешься с подводнои лодки», — говорил Джедаи , и этот голос крутился и крутился в моеи пустои голове. Я чувствовала, как из меня буквально вынули душу, оставив на ее месте черную дыру. <…> Идея жертвенного служения казалась спасительным решением».

Юрия Юдина приговорили к четырем годам колонии. Фото: личный архив

В 2010-м в «Группе крови» появился «Детский проект». Сначала все выглядело безобидно. Сотрудницы холдинга спрашивали у Юдина советы по поводу воспитания детей, некоторым женщинам он даже помогал купить квартиры. Оформлял им что-то вроде корпоративного кредита.

Но постепенно правила становилась все более жесткими. Сначала детей просто лишали гаджетов за какой-то проступок, а потом начались наказания. Например, ребенку было нужно простоять всю ночь в углу за какой-то проступок, либо ему могли нанести сколько-то ударов вичкой.

ЗАПЕР В САУНЕ СОБСТВЕННОГО СЫНА

- После 2012-года Юдин начал называть себя Магистром. Никак это не объяснял, просто сказал, что все должны теперь звать его именно так. К тому моменту он уже перестал говорить о том, что он борется с рептилоидами. Он уже заявлял, что работает на спецслужбы. Рассказывал, что сотрудничает со службой внешней разведки и с ФСБ. Правда, на более подробные вопросы об этой работе он отвечал уклончиво.

Самое интересное, что в эти рассказы о сотрудничестве со спецслужбами верили взрослые мужики из холдинга. До сих пор удивляюсь, как ему это удалось. Ладно, женщины, на нас он производил впечатление, но тут взрослые мужчины…

Как-то раз наш сын в годовалом возрасте рассыпал на столе крошки. Юдин решил его наказать - поставил в угол в холодной сауне. Когда я посмела возмутиться, он избил меня. Любые попытки подвергнуть сомнению его слова вызывали агрессию. Такие случаи разбирались на собраниях «Группы крови».

Я знаю, что у Юдина есть четверо детей от разных женщин, хотя возможно их и больше.

«ЗАМОК ГНЕТА»

- Самая «жесть» началась в 2014-м. К тому моменту у фирмы уже был в собственности загородный дом в поселке Копосиха под Нижним Тагилом. Сам Юдин называл его «замком гнета». Детей туда привозили на выходные и праздники, их родители уезжали. Оставался кто-то один, в качестве дежурного. Например, чтобы готовить еду. Юдин там тоже постоянно присутствовал, но жил в отдельном доме. В основном он развлекал детей: ходил с ними в походы, катал их на квадроцикле, дарил подарки. Но иногда он сильно перегибал палку. Например, мог втыкать ребенку в руку иголки. Многие из этих ужасных видео с издевательствами над детьми сняты именно в Копосихе. Юдин наказывал за то, что ребенок плохо учился или не хотел заниматься спортом.

Стоит заметить, что Юрий Юдин проявлял эту жестокость далеко не ко всем. Он делал это только тогда, когда был уверен, что человек не будет жаловаться и никуда от него не убежит. Если кто-то все-таки убегал, то он проводил целую кампанию по дискредитации этого человека среди сотрудников, запрещал с ним общаться. Несколько учредителей таким образом лишились доли в компании.

В 2015-м году у меня уже был ребенок, и я была в ответе не только за свою жизнь, но и за жизнь сына. Мы меньше времени стали проводить с Юдиным, поэтому у меня появилась какая-то критика. До этого я была словно под гипнозом, не подвергала сомнению ни слова, ни действия. В глубине души я его боялась, после 2007 года я знала, что он способен на любую жестокость. Он часто угрожал нам заряженным оружием, запугивал, я видела страх в глазах детей, видела, что мой ребенок его боится. Но до конца я осознала весь ужас происходящего после того как уволилась из холдинга. Однажды я села и посмотрела видеозаписи, которые хранились у меня в «облаке». Думаю, что многие родители до конца не понимали, что происходило там с детьми. Они потом узнали всю эту информацию из СМИ и оказались шокированы.

Сейчас Софья работает риэлтором. Фото: личный архив

МНОГИЕ ЕГО ДО СИХ ПОР БОЯТСЯ

В 2016-м году я решила лишить Юдина родительских прав, осознав, насколько он опасен и психически не стабилен. Во время процесса я показала ролики с издевательствами над детьми опеке и судье, а они передали их прокуратуре. После этого и завертелось. Меня начали вызывать в качестве свидетеля к дознавателю. Но уголовное дело на Юдина завели лишь в 2017-м году.

Угрозы от него были. Через общих знакомых он передавал что-то про киллера... Писал сообщения про расплату и карму. Уверена, что многие его до сих пор боятся.

От общих знакомых я знаю, что он сидит с комфортом. Все, что можно купить за деньги, у него есть. Да, в холдинге остались люди, которые по-прежнему его поддерживают, в том числе женщины, разделяющие его подход к воспитанию детей и жизненным ценностям. Сложно сказать - адекватно ли его наказание тяжести совершенных поступков, осознает ли он свою ответственность за разрушенные жизни стольких людей и детей. Как его изменит эта история? Многие из тех, кто ушел из «Группы Крови» и из отношений с ним, как и я, серьезно пересмотрели жизненные ценности и приоритеты, сильно выросли. Я многому научилась в этих отношениях, и постаралась собрать свой опыт, рассказав о нем в книге.

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