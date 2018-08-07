На Урале за насилие над чужим ребенком судят главу интернет-провайдера «Планета»

СЕГОДНЯ 17:52 2018-08-07T17:51:39+03:00

По данным прокуроров, бизнесмен бил током и колол иголки в руку пятилетнему сыну своей знакомой

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На Урале набирает обороты скандал со странными подробностями. В Нижнем Тагиле под суд пойдет глава уральского интернет-провайдера «Планета» Юрий Юдин. Судя по статье, указанной в материалах дела – за истязание ребенка. Причем, даже не своего, а знакомой…

По словам помощника прокурора Пригородного района Нижнего Тагила, речь идет об эпизодах 2014-2016 годов. Тогда Юдин надевал на 5-летнего сына своей подруги собачий шокер и бил ребенка током. А затем вонзал иголки в руку дошколенку.

- Как утверждает обвиняемый, он это совершал по просьбе мамы мальчика с целью его воспитания. Сам мальчик в силу возраста воспринимал это как норму, поскольку это совершал взрослый человек, в присутствии других, в том числе и мамы мальчика, - поясняет помощница прокурора Марина Иванова.

У самого Юдина – четверо детей от двух разных жен. Двоих он не воспитывает, так как лишен родительских прав.

Если Юрий Юдин, или его родственники хотят изложить свою позицию, обратиться к нам можно по телефону: +7(922)153-28-09