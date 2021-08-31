В Екатеринбурге пропал свидетель по делу бизнесмена-садиста, мучившего детей

Мужчину ищут полиция и волонтеры. Фото: "Лиза Алерт"

В Екатеринбурге полиция и волонтеры почти неделю ищут 37-летнего Ивана Торлопова.

В прошлом мужчина являлся одним из свидетелей по делу бизнесмена Юрия Юдина, основателя IT-холдинга, который «прославился» благодаря видеороликам, на которых он мучил детей.

Юдин основал на своем предприятии что-то вроде секты, которую он назвал «Группа крови». Под видом тренингов личностного роста людей там подвергали психологическому и физическому насилию. А еще Юрий Юдин просил давать ему на воспитание детей. «Воспитание» происходило довольно специфическим способом. Юдин втыкал в детей иголки и бил розгами. На одного мальчика он надел ошейник с током и заставил его приводить механизм в действие.

- Самое странное, что в воспитательных целях, нас заставили переехать в квартиру к Юдину. Однажды, когда его не было дома, я привел к себе девушку. Юдин узнал и заставил меня распилить мой мотоцикл. Сказал: или ты сам пилишь его, или мы, а потом увозим тебя в лес. Сказать, что я боялся, ничего не сказать, - вспоминал угрозы Иван.

Когда Юрия Юдина начали судить, Иван активно общался с журналистами, рассказывал, что с ним делал Юрий Юдин, и активно пытался вывести бизнесмена из себя.

- Он ездил к Юдину на работу, чтобы «поговорить». Позже он рассказывал, что даже плюнул ему в лицо, - рассказал «КП» бывший коллега Ивана.

В поисковом отряде «Лиза Алерт» «Комсомолке» рассказали, что в последний раз Ивана Торлопова видели в районе Шарташа. Это было 25 августа, с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Также поиском Ивана занимается полиция.

- Заявление о розыске пропавшего мужчины поступило в отдел полиции № 2 УМВД Екатеринбурга накануне, 29 августа. На его розыск ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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