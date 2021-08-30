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Общество30 августа 2021 6:12

В Екатеринбург приехал известный каллиграфист Покрас Лампас

Он создал новую работу в рамках фестиваля «Карт-бланш»
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Первая работа Покраса в этом году появилась на окне заброшенного дома Фото: instagram.com/pokraslampas

Первая работа Покраса в этом году появилась на окне заброшенного дома Фото: instagram.com/pokraslampas

В Екатеринбург приехал известный каллиграфист Покрас Лампас. Он будет участвовать в независимом фестивале уличного искусства «Карт-бланш». Сегодня ночью, 30 августа, он начал создавать свои работы в центре города. Одна из них появилась на окне заброшенного дома на Пушкина, 24.

На своей странице в Instagram каллиграфист написал, что назвал новую работу «Теория разбитых окон» ( прим. ред - криминологическая теория, рассматривающая мелкие правонарушения не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом). Судя по соцсети Покраса Лампаса, это будет не единственная его работа в рамках фестиваля.

Напомним, известный уличный художник уже не в первый раз приезжает в Екатеринбург. В столице Урала он известен своей скандальной работой на Уралмаше. В 2019 году «Метасупрематический крест», созданный Покрасом Лампасом атаковали и православные активисты, и даже дорожные рабочие, которые пытались закатать «крест» в асфальт. Интервью с известным художником можно прочитать здесь.

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