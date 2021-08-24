В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

Спасатели рекомендуют во время штормового предупреждения не выходить на улицу без особой надобности и закрывать окна в помещениях Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вот уже несколько дней жителям Свердловской области обещают непогоду, однако жара так и не думает отступать. Вот и сегодня, 24 августа спасатели МЧС снова продлили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, завтра, 25 августа, в регионе ожидаются дожди с грозами, градом и сильным ветром до 22 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды, - напомнили в МЧС по Свердловской области.

Спасатели рекомендуют во время штормового предупреждения не выходить на улицу без особой надобности и закрывать окна в помещениях.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи сообщайте по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

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