Водителя, который насмерть сбил бабушку с внучкой, отпустили домой

Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водителя из Каменска-Уральского, который насмерть сбил бабушку с внучкой, отпустили домой. До суда Сергей Лаптов будет под подпиской о невыезде, об этом «КП»-Екатеринбург сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Свердловской области.

- Сотрудники полиции выяснили, что пешеходы возвращались домой от родственников. При этом для перехода выбрали именно перекресток, хотя в 150 метрах находится регулируемый пешеходных переход, - отмечают в Госавтоинспекции.

В ГИБДД также сообщили, что неоднократно требовали местные власти установить на опасном участке светофор. Но чиновники заявляли, что на эти нужды нет средств.