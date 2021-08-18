Более подробная информация будет обнародована после выяснения всех обстоятельств. Фото: СОЦСЕТИ / УГИБДД по Свердловской области.

В Каменске-Уральском сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельной аварии на улице Пушкина, в которой погибла 69-летняя женщина и ее 8-летняя внучка. По информации «КП»-Екатеринбург, за рулем Mazda СX-5 был 36-летний местный житель Сергей Лаптов.

- После наезда пешеходов отбросило на встречный автомобиль «Рено». Сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняют обстоятельства, опрашивают водителей и очевидцев, - отмечают в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла в 20:45. Фото: УГИБДД по Свердловской области.

Знакомые Сергея Лаптова подтвердили, что мужчина был за рулем иномарки в момент столкновения, но раскрывать подробности случившегося отказались. В ГИБДД пояснили, что пенсионерка и девочка переходили дорогу по линии пересечения тротуара и проезжей части.