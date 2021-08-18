В Каменске-Уральском водитель иномарки насмерть сбил бабушку и ее внучку

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском 37-летний водитель иномарки Mazda сбил насмерть двух пешеходов, которые в этот момент переходили дорогу на пересечении тротуара и проезжей часть. Инцидент произошел в 20:45 на улице Пушкина.

- После наезда пешеходов отбросило на встречный автомобиль Renault. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, выясняют обстоятельства, опрашивают водителей и очевидцев, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Уже известно, что погибшие - это 69-летняя бабушка и ее восьмилетняя внучка. В ГИБДД пообещали дополнить информацию после выяснения всех обстоятельств аварии.

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