Музей истории Екатеринбурга создал стикеры для Telegram с Татищевым и де Генниным

Горожане могут их отправить друг другу в "Телеграм" стикеры с основателями Екатеринбурга/ Фото: Музей истории Екатеринбурга

Стикеры с Татищевым и де Генниным появились ко Дню города в Екатеринбурге

В Музее истории Екатеринбурга подготовили необычный подарок жителям уральской столицы ко Дню города. Здесь для пользователей соцсети «Телеграм» выпустили стикеры с Вильгельмом де Генниным и Василием Татищевым.

В коллекции 15 стикеров и они выражают различные эмоции и состояния – радость, слезы, любовь, печаль и другие.

Создала стикеры научный сотрудник Музея истории Екатеринбурга, культуролог и иллюстратор Екатерина Калужникова.

Напомним, в этом году ни народных гуляний, ни салюта в День города в Екатеринбурге в этом году не будет. Из-за пандемии коронавируса праздник пройдет онлайн. Однако мероприятия, которые можно посетить все же будут.