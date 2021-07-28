В 2020 году из-за пандемии массовые гуляния в День города отменили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 21 августа 2021 года запланировано проведение Дня города. Уральской столице исполнится 298 лет. Но в связи с ростом числа заболевших коронавирусом проведение праздничных мероприятий в традиционном формате с возложением цветов к памятнику Татищеву и де Геннину, концертами, выставками и развлечениями для детей под вопросом.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов на своей странице в Instagram сообщил, что подготовка к празднованию началась, но он обеспокоен тем, что из-за эпидемиологической ситуации в регионе придется переносить праздник в онлайн-формат, как это было в 2020 году.

– Мы уже запустили все процедуры по запуску конкурсов, но мы будем выносить этот вопрос, чтобы принимать уже окончательное решение, – пояснил он.

Из-за пандемии и погоды в праздник в 2020 году в центре Екатеринбурга было не так много людей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе мэрии добавили, что пока нет официального решения по поводу того, проводить праздник как всегда или как в 2020 году, это решится в ближайшую пятницу – 30 июля:

– Все вопросы будут обсуждаться на оргкомитете в пятницу. Предварительно запланирован онлайн брифинг. После этого будет подготовлено постановление о праздновании Дня города.

Напомним, из-за пандемии в 2020 году празднование Дня города в Екатеринбурге прошло в онлайн-формате. Жители и гости города-именинника «побывали» на концертах группы «Чайф», Натана и Олега Майами. В программу вошла «Городская свадьба», финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург», праздничный салют, власти возложили цветы к памятнику Татищеву и де Геннину.

Трансляции проходили на сайте Екатеринбург.рф и на страницах пабликов мероприятий.