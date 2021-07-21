Из-за пандемии коронавируса временно закрыли роддом Березовской ЦГБ

Направлять в роддом Екатеринбурга не будут только нетранспортабельных рожениц Фото: Алексей БУЛАТОВ

Акушерское отделение Березовской ЦГБ временно прекращает работу. Соответствующий приказ выпустило Министерство здравоохранения Свердловской области. Рожениц будут направлять в Областную детскую клиническую больницу в Екатеринбурге.

- Это решение было принято с целью обеспечения максимальной безопасности для рожениц и младенцев в ситуации высокого уровня заболеваемости новой коронавирсной инфекцией в регионе, - рассказали в пресс-службе Березовской ЦГБ.

Направлять в роддом Екатеринбурга не будут только нетранспортабельных рожениц. Для них организуют отдельный родильный зал. В больнице также отметили, что женская консультация не прекращает свою работу и принимает пациенток в штатном режиме.

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