В ЖК «Главный проспект» регулярно проводятся выставки и светские рауты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в подвале элитного клубного дома «Главный проспект», расположенного на проспекте Ленина,8, нашли мертвого мужчину.

Как выяснили полицейские, погибшим оказался 47-летний электромонтер, проходивший стажировку в УК «Главный проспект», обслуживающей клубный дом.

- 19 июля стажер вместе с энергетиком компании находился в подвале в подсобном помещении. Затем энергетик ушел на обход. Вернувшись, он обнаружил, что дверь в электрощитовую была открыта, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

Погибший мужчина стоял на коленях, облокотившись на основание электрощита. Энергетик не обнаружил у своего подчиненного пульс. Он вызвал скорую, а сам попытался реанимировать стажера. К сожалению, приехавшие врачи констатировали смерть, которая наступила в результате электротравмы.

Отметим, что в ЖК «Главный проспект» регулярно проводятся выставки и светские рауты. Например, осенью прошлого года свою коллекцию картин там представила экс-чиновница Евгения Васильева, которую судили по делу «Оборонсервиса», а в мае «Главный проспект» посетил известный художник Никас Сафронов.