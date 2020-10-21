В Екатеринбурге открылась выставка картин экс-чиновницы Евгении Васильевой, которую судили по делу «Оборонсервиса»

Евгению Васильеву лишили свободы на пять лет, но выпустили по УДО в тот же год. Фото: Евгения ГУСЕВА

Евгения Васильева в нашей стране до сих пор многим известна, как главная фигурантка дела «Оборонсервиса». В 2012 году бывшую главу департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ отправили под домашний арест по обвинению в «Мошенничестве». А в 2015 году ее приговорили к пяти годам колонии, правда, в том же году и отпустили после просьбы об условно-досрочном освобождении.

О том, как проходил для нее домашний арест, она не раз рассказывала журналистам. Например, о том, что в заточении открыла в себе талант художника. И сегодня, 21 октября, в Екатеринбурге открылась выставка ее работ. Посмотреть на картины, фотографии, скульптуры и графику экс-чиновницы можно в международном центре искусств «Главный проспект».

На выставке представлено более 100 работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас представлено более ста ее работ. Все выполнены в направлении «Нонреализм», которое Евгения Васильева сама изобрела и запатентовала, - объяснила Юлия Борзенкова, куратор международного центра искусств «Главный проспект». - Если кратко, «нонреализм» это нереальная реальность, идея бегства человека от повседневности вглубь себя.

Сама Евгения Васильева в Екатеринбург на открытие не приезжала. На выставке внимание посетителей не акцентируют на событиях, связанных с делом «Оборонсервиса».

На выставке рассказывается о направлении, в котором работает Евгения Васильева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы, как галерея, приглашаем зрителя посмотреть искусство и посмотреть на Евгению Васильеву, как на художника, - уточняет Юлия Борзенкова. - Но биография неотделима от человека и его деятельности. Что-то сильно влияет на художника, что-то меняет его творчество. Как бы нам ни хотелось что-то разделять, мы всегда будем знать, кто такая Евгения Васильева. Дело было громким, об этом говорилось во многих СМИ. Не учитывать этот факт невозможно. Но все-таки мы приглашаем посмотреть на творчество.

Одна из скульптур, сделанных Евгенией Васильевой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы Евгении Васильевой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по дате, эта работа была сделана, когда Евгения Васильева находилась под домашним арестом. Фото: Алексей БУЛАТОВ