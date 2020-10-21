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Общество

В Екатеринбурге открылась выставка картин экс-чиновницы Евгении Васильевой, которую судили по делу «Оборонсервиса»

На ней представлено более 100 работ
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Евгению Васильеву лишили свободы на пять лет, но выпустили по УДО в тот же год.

Евгению Васильеву лишили свободы на пять лет, но выпустили по УДО в тот же год.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Евгения Васильева в нашей стране до сих пор многим известна, как главная фигурантка дела «Оборонсервиса». В 2012 году бывшую главу департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ отправили под домашний арест по обвинению в «Мошенничестве». А в 2015 году ее приговорили к пяти годам колонии, правда, в том же году и отпустили после просьбы об условно-досрочном освобождении.

О том, как проходил для нее домашний арест, она не раз рассказывала журналистам. Например, о том, что в заточении открыла в себе талант художника. И сегодня, 21 октября, в Екатеринбурге открылась выставка ее работ. Посмотреть на картины, фотографии, скульптуры и графику экс-чиновницы можно в международном центре искусств «Главный проспект».

На выставке представлено более 100 работ.

На выставке представлено более 100 работ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас представлено более ста ее работ. Все выполнены в направлении «Нонреализм», которое Евгения Васильева сама изобрела и запатентовала, - объяснила Юлия Борзенкова, куратор международного центра искусств «Главный проспект». - Если кратко, «нонреализм» это нереальная реальность, идея бегства человека от повседневности вглубь себя.

Сама Евгения Васильева в Екатеринбург на открытие не приезжала. На выставке внимание посетителей не акцентируют на событиях, связанных с делом «Оборонсервиса».

На выставке рассказывается о направлении, в котором работает Евгения Васильева.

На выставке рассказывается о направлении, в котором работает Евгения Васильева.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы, как галерея, приглашаем зрителя посмотреть искусство и посмотреть на Евгению Васильеву, как на художника, - уточняет Юлия Борзенкова. - Но биография неотделима от человека и его деятельности. Что-то сильно влияет на художника, что-то меняет его творчество. Как бы нам ни хотелось что-то разделять, мы всегда будем знать, кто такая Евгения Васильева. Дело было громким, об этом говорилось во многих СМИ. Не учитывать этот факт невозможно. Но все-таки мы приглашаем посмотреть на творчество.

Одна из скульптур, сделанных Евгенией Васильевой.

Одна из скульптур, сделанных Евгенией Васильевой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Работы Евгении Васильевой.

Работы Евгении Васильевой.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Судя по дате, эта работа была сделана, когда Евгения Васильева находилась под домашним арестом.

Судя по дате, эта работа была сделана, когда Евгения Васильева находилась под домашним арестом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгения Васильева работает в направлении «нонреализм».

Евгения Васильева работает в направлении «нонреализм».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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