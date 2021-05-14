Никас Сафронов о своей семье: «Я один их кормлю, один работаю»

Никас Сафронов привез в Екатеринбург свою новую выставку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Имя этого художника на слуху у каждого, кто хоть однажды сталкивался с современным искусством. Да и узнать Никаса Сафронова легко его внешность не меняется последние двадцать лет. В Екатеринбург художник приехал со своей новой выставкой «О чем молчат картины» и лично открыл ее для уральцев. Перед этим он нашел время поговорить с «КП» на тему уличного искусства, о семье и о его бешеном ритме жизни.

Никас Сафронов привез более 150 картин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я КАК СИНИЦА, КОТОРАЯ КОРМИТ КУКУШОНКА, А ОН ВСЕ ПРОСИТ»

- Никас, вы приехали в Екатеринбург с выставкой «О чем молчат картины». Расскажите о ней.

- Я совсем недавно начал делать выставки при приглушенном свете, но с подсвеченными картинами. Это помогает концентрироваться на работе, видеть ее детали. На выставке вы увидите более 150 работ, выполненных в разных техниках. Есть ожившие картины. Есть работы в технике дрим-вижн. Это в стиле импрессионистов. Есть портреты и символизм. Кроме того, я второй раз я за последние тридцать лет показываю эротические работы, они были представлены в Санкт-Петербурге.

- Вернемся к названию выставки. О чем молчат ваши картины?

- Картины вообще молчат. Это наверно загадка такая и интрига.

- За последние десять лет вы провели около трехсот выставок. Это около трех выставок в месяц. Вы их все удостаиваете своим присутствием?

- По мере возможности. Если это в ближайших городах от Москвы, в двух часах на машине или в часе езды на электричке, то да. А если это маленький город в Сибири, то это накладно. Я недосыпаю. В Екатеринбург я летел ночью, утром был тут, и тут уже не до сна. Из-за этого нарушается мой ритм. Мои помощники стараются меня беречь. Но по возможности я летаю не только на выставку, но и на мастер-классы, творческие встречи. Меня это выматывает, но я все равно это делаю, потому что у меня семья: братья, сестра, дети. Я как синица, которая кормит кукушонка, а он все просит. Один жениться захотел, другой машину – а никто не работает. Поэтому я работаю один.

Работы художник уральцам представил лично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«АКЦИОНИЗМ ЭТО НЕ ИСКУССТВО»

- Сегодня популярно уличное искусство. Работы художников выигрывают за счет скандальности. Взять того же Покраса Лампаса и его «Супрематический крест». Как вы относитесь к уличным художникам и считаете ли вы это искусством?

- С приходом кино думали, что не будет больше театра. Сейчас у нас есть и театр и кино. Есть разные акционные художники, которых я не очень понимаю. Например, художник Олег Кулик раздевается и всех кусает, Петр Павленский зашивает себе рот или прибивает свои гениталии на Красной площади, поджигает двери ФСБ. Это все не искусство, это проявление непрофессионализма. Покрас Лампас к ним не относится, его можно отметить. Когда искусство грамотное и индивидуальное это хорошо. Я тоже много в жизни экспериментировал.

Чтобы не отвлекать от деталей, картины подсвечены и размещены в зале без света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Иногда Екатеринбург называют столицей стрит-арта. В прошлом году у нас прошло четыре фестиваля, в рамках которых уличные художники разрисовывали здания. Кто-то это делал легально, кто-то «по-партизански». Хотелось бы узнать у вас, как мы выглядим со стороны и можем ли мы считаться третий культурной столицей?

- А кто тогда, если не вы? (Смеется) Конечно, можете. Ведь Екатеринбург это сочетание Востока и Запада, поэтому здесь разные веяния.

Никас Сафронов рассказал о своей семье и образе жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы часто ездите по городам, как вы сказали, наверняка не получается следить за своим питанием и заниматься спортом. Но выглядите вы отлично. Как вам удается поддерживать себя в форме?

- Я не полнею, потому что у меня метаболизм хороший и я все время в движении, в тонусе. У меня жесткий ритм жизни, когда нет времени думать о полноте или худобе. Я ем, как животные, тогда, когда хочу.