Бывший глава штаба Навального в Екатеринбурге уехал из России

Алексей Гресько эмигрировал в Германию Фото: facebook.com/Alexey.Gresko

Бывший глава штаба Навального (организация внесена в перечень экстремистских организаций) в Екатеринбурге Алексей Гресько эмигрировал в Германию.

- Да, все так, - коротко подтвердил информацию о своем отъезде «КП-Екатеринбург» Алексей Гресько.

Напомним, в январе, после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального, Алексея Гресько арестовывали на 10 суток. Суд признал его виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

Позже в апреле полиция проводила обыски у Алексея Гресько. Адвокат Алексей Бушмаков тогда на своей странице в Facebook писал, что в квартиру к координатору штаба нагрянули пять силовиков.