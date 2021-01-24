Главу штаба Навального в Екатеринбурге арестовали на 10 суток

Алексей Гресько призывал на YouTube к участию в несанкционированной акции, которая прошла накануне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге арестовали главу штаба Навального Алексея Гресько. Ленинский районный суд назначил ему 10 суток ареста. Алексей Гресько признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

- Это максимально возможное наказание, предусмотренное этой статьей. Его обвиняли в том, что он опубликовал на YouTube ролик, который снял, с призывом приходить на вчерашнюю акцию. Суд счел размещение видеоролика и его съемку организацией публичного мероприятия, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Алексей Бушмаков.

Напомним, что во время несанкционированной акции накануне, по данным регионального министерства общественной безопасности, было задержано 14 человек. Всего в центре Екатеринбурга в поддержку оппозиционера Алексея Навального, по предварительным данным, собиралось около 3000 человек.

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