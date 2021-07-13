В Екатеринбурге художница нарисовала на троллейбусе лето и дракончиков

Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Стенография»

В Екатеринбурге на одном из троллейбусов 20 маршрута появились летние цветы и два дракончика. Работу под названием «Июль» в рамках «Стенографии» создала местная художница Наталья Пастухова. Почти три дня девушка рисовала на троллейбусе луговые травы и милых драконов, хвосты которых уходят в разные стороны и переплетаются в одной точке в виде сердца. Для работы художница использовала зеленый, голубой, оранжевый цвета.

- Я представляю: будет мрачная осень, белая зима и будет ехать мой июльский троллейбус. Так что это больше про ощущение, чем про выбор конкретного сюжета, - объяснила Наталья выбор цветовой гаммы рисунка.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Стенография»

Художница поделилась, что давно мечтала поработать с подобной поверхностью. А раз троллейбус уже разрисован, она бы хотела попробовать сделать работу на сухогрузе или самолете.

Наталья не в первый раз принимает участие в «Стенографии». Два арт-объекта, созданные ей, находятся в Екатеринбурге, еще по одному в Ноябрьске и поселке за полярным кругом Мысе Каменном.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля «Стенография»

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