Московский художник нарисовал забавного лягушонка на «Стенограффии-2021»

Фото: пресс-служба STENOGRAFFIA FESTIVAL

В Екатеринбурге на прошлой неделе стартовал международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия-2021». Сегодня, 6 июля, организаторы фестиваля показали первую готовую работу - забавного лягушонка, как будто запечатленного ночью во время охоты на летучую мышь. Картина появилась на Малышева, 84. Ее сделал граффитчик из Москвы Андрей Beat.c.

- Картинка может быть приятна, может отторгать, вызывать разный спектр эмоций. Если говорить о работе на Малышева, я старался сделать что-то забавное и не особо навязчивое, хотя и выглядит это достаточно массивно, благодаря темным пятнам, - рассказал художник.

В «Стенограффии» отметили, что работа получилась контрастной - на черном фоне выделяются оранжевый, голубой и розовый цвета.

Фото: пресс-служба STENOGRAFFIA FESTIVAL

Отметим, что Андрей приехал на фестиваль впервые. Он входит в московский граффити-коллектив PWZOO. Интересно, что Андрей скрывает свое лицо и полное имя, потому что довольно часто делает нелегальные работы. Вскоре на фестивале художник представит еще одну работу в рамках проекта «Ночная галерея» на жалюзях «Роспечати». Сейчас Андрей разрисовывает киоск на Ленина, 56.

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