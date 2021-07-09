В Екатеринбурге немецкие художники закончили иллюстрацию, посвященную дружбе

Фото: пресс-служба фестиваля Stenograffia

Дуэт художников из Германии «ZEBU» в составе Линна Леманна и Денниса Гертнера закончили мурал на стене дома на улице Мамина-Сибиряка, 10. Работу в стиле современной иллюстрации под названием «Connections» сделали в рамках фестиваля Stenograffia. Работа авторов из Берлина акцентирует внимание на важности теплых и дружеских человеческих отношений.

Как рассказали организаторы фестиваля, команда изобразила человеческие фигуры абстрактно, чтобы каждый прохожий мог увидеть в работе что-то свое. Этот посыл направлен на разные группы общества.

- Наш мурал символически отображает то, насколько важен connect (отсылка к названию) между людьми. Подобные связи создают коммуникацию и обмен опытом, которые являются основой солидарности, толерантности и эмпатии. По нашему мнению, это вещи, которые важны для общества, - рассказали участники «ZEBU».

Художники из Берлина «ZEBU» основали свой творческий союз в 2015 году. Арт-дуэт представлял свои работы на международных выставках в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Сеуле, Лондоне и Берлине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московский художник нарисовал забавного лягушонка на «Стенограффии-2021». Это первый объект фестиваля, который стартовал на днях (подробнее)