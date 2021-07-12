В Кольцово попросили горожан заранее планировать маршрут в аэропорт, учититывая пробки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцев призвали заранее планировать время выезда в аэропорт из-за пробок на Кольцовском тракте, которые образовались из-за ремонта на перекресткеЛуганской улицы и Объездной дороги. К горожанам обратились представители воздушной гавани.

- Ремонтные работы привели к существенному увеличению времени поездки из города в аэропорт. Просим вас заранее планировать время выезда с учетом увеличения трафика на данном участке, - написали на странице аэропорта в Instagram.

Также там напомнили, что регистрация на внутренние авиарейсы заканчивается за 40 минут до вылета, на международных направлениях завершается за 1 час до вылета, а посадка на рейс заканчивается за 20 минут до вылета.

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