В Нижнем Тагиле на месте склепа Демидовых нашли человеческую кость

Кисть руки нашли в сквере у ДК "Юбилейного". Фото: портал TagilCity.ru

В сквере за ДК «Юбилейный» на Вые в Нижнем Тагиле во время реконструкции найдена лучевая кость руки, принадлежавшая, предположительно, женщине или ребенку. Именно на этом месте до 1960-х годов располагалась Выйско-Никольская церковь и родовое захоронение представителей династии Демидовых.

9 июля на месте захоронения побывал глава города Владислав Пинаев. Об этом с места событий передает информационный портал TagilCity.ru.

Фото: портал TagilCity.ru

По словам градоначальника, в пятницу археологи составят акты и начнут работы на месте, к работе также подключился музей.

- Есть стандартная процедура при таких находках, - говорит Владислав Пинаев.

Точную принадлежность останков определят специалисты после ряда процедур. На этом участке работы временно приостановлены, но реконструкция сквера продолжается.

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