Как на чердаке старинного особняка в Нижнем Тагиле нашли картину Рафаэля Санти XVI века

Шедевр 16 столетия приписывают кисти Рафаэля Санти. Фото: предоставлено Нижнетагильским музеем изобразительных искусств

Откуда в промышленном городе Нижний Тагил взялась картина «Святое семейство», авторство которой приписывают итальянскому живописцу Эпохи Возрождения Рафаэлю Санти? Шедевр был создан более 500 лет назад – в 1509 году. Перед тем, как попасть в музей, картина не одно десятилетие пылилась на чердаке одного из домов в Нижнем Тагиле. «Комсомолка» узнала, как она туда попала.

СКУПЩИК ИЗ ТАГИЛА

Картину «Святое семейство» в Нижнем Тагиле обнаружили еще в 1924 году. Шедевр пылился на чердаке господского дома на Тагильской, 26. В царские времена особняк принадлежал промышленникам Демидовым (в советские годы здание перешло в собственность Тагилстроевского треста – Прим. Ред.).

Единственный сын Никиты Акинфиевича Демидова – Николай Никитич унаследовал от отца несколько уральских заводов. В юности молодой человек вел расточительную жизнь, накопил огромные долги. Но к 30 годам его мировоззрение сильно поменялось. Он удачно женился на баронессе Елизавете Александровне Строгановой, рассчитался с долгами, и отправился в путешествие по Европе, интересуясь новинками горнозаводской техники.

В 1815 году Николая Демидова назначили русским посланником во Флоренции. В Италии он организовал на свои средства художественный музей и картинную галерею, и почти сразу начал собирать коллекцию произведений известных европейских художников.

В 1828 году Николай Никитич умирает в возрасте 54 лет, и его коллекция картин достается его сыновьям – Павлу и Анатолию, которые перевозят большую ее часть в Санкт-Петербург, а несколько картин оказываются в Нижнем Тагиле, где Демидов завещал себя похоронить.

- Николай Никитич был меценатом и коллекционером. Картины из его коллекции перевезли в Петербург, по одним источникам, на двух пароходах, по другим – на трех, - рассказывает директор Нижнетагильского музея изобразительных искусств Марина Агеева. - Коллекция была размещена в их особняках на Васильевском острове. Часть попала в Эрмитаж, а некоторые картины использовали для украшения церкви в Нижнем Тагиле.

Шедевр много лет хранится в Нижнетагильском музее изобразительных искусств Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОДОВАЯ УСЫПАЛЬНИЦА ДЕМИДОВЫХ

Церковь, о которой идет речь, называлась Выйско-Никольская, ее построили уже упомянутые сыновья Николая Никитича Анатолий и Павел. Именно это сооружение стало усыпальницей для представителей рода Демидовых, когда из северной столицы в Тагил перевезли прах Николая Никитича.

Одной из картин из коллекции Демидова, привезенных в Нижний Тагил и размещенных в Выйско-Никольской церкви, и стал шедевр «Святое семейство», приписываемый кисти Рафаэля Санти. Церковь действовала до 1930-х годов, потом ее разорили, а в 60-е годы храм снесли, разрушив захоронения, но картины в храме уже не было.

- У нас город старообрядческий, а эта икона – католическая. Видимо, в конце XIX столетия она была передана в Господский дом для украшения. Потом доска, скорее всего, сломалась, и ее отправили на чердак, где ее и нашли в 1924 году. Тогда же ее передали в Нижнетагильский краеведческий музей, - рассказывает Марина Агеева.

Когда картина попала в музей, сотрудники увидели надпись, сделанную на вороте в виде узора золотом на латыни «Рафаэль Урбинас, писавший в 1509 году». На картине была изображены Мария с младенцем, справа ее супруг старец Иосиф. Но в этом месте доска была разломана: плечо у Мадонны срезано. Так краеведы поняли, что картина не полная и где-то лежит еще одна часть картины. Недостающую досочку нашли во флигеле бывшего Господского дома.

КАРТИНУ ВЫЛЕЧИЛИ УКОЛАМИ

В 1925 году изучить шедевр из Москвы приехал известный художник, реставратор и искусствовед Игорь Грабарь.

- Грабарь констатировал: картину нужно увозить на реставрацию. Доска разломана. Также в ней поселился древесный жучок шашель, проделавший в картине многочисленные ходы, - рассказывает директор музея Марина Владимировна. - Пришлось дезинфицировать, уколы ставить в доску, углы на тот момент были, как губка, разрушающиеся. Был частично утрачен красочный слой с грунтом. Картину удалось спасти. Ее просвечивали ультракрасными, ультрафиолетовыми и рентгеновскими лучами, и увидели то, что находится под верхним слоем. Там оказалась первая авторская живопись.

По словам Марины Агеевой, картина прожила тяжелую жизнь. Несколько раз шедевр крали. А как это происходило в XVI столетии? Схватили, выдрали, плащом накинули и вынесли. Отпала краска – закрасили в спешке, и так далее.

Поэтому есть у картины Рафаэля несколько недостатков, подновляли ее неумелые реставраторы. Так, от фигуры старца Иосифа оригинальным остался только клок бороды и клок волос, все остальное – это более поздние записи. Но многие картины тех временем не дошли в первозданном виде до нашего времени, будь то Рафаэль или Микеланджело.

- Это сейчас над каждым миллиметром бьются реставраторы, чтобы его сохранить. А раньше – дорисовали поверх и все, - говорит директор музея, где хранится картина «Святое семейство». - Картина написана темперой – краской, приготовленной на яичном желтке, а реставрировали ее маслом. И там, где масляная краска легла поверх темперы, она ее «съела».

Историю одного шедевра рассказала директор музея Марина Агеева Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВОПРОС ОБ АВТОРСТВЕ ОТКРЫТ

В 2020 году исполнилось 500 лет со дня смерти Рафаэля, картину из Нижнего Тагила взяли в Государственный Эрмитаж на выставку «Линия Рафаэля». Сотрудники нижнетагильского музея попросили исследовать шедевр после выставки.

- Заключения пока еще нет, но мы увидели эти самые авторские правки. Это важная деталь, потому что автор никогда не стирает то, что ему не нравится, он просто поверх записывает. Исследование показало, что краски относятся к XVI веку, - говорит Марина Агеева. - Поэтому мы пишем, что картина приписывается Рафаэлю Санти. Чтобы этот вопрос снять окончательно, нужно собрать в ряд все варианты, которые существуют, исследовать под рентгеном. Каждый музей за то, что именно его картина – подлинная.