В Нижнем Тагиле нашли плиту на месте склепа Демидовых

Фото: издание TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле 8 июля 2021 года в ходе реконструкции в сквере за ДК «Юбилейный» предположительно найден склеп, в котором в 19 столетии обретали последний покой представители рода российских промышленников – Демидовы.

После обнаружения мраморной плиты на месте предполагаемого захоронения строительные работы были приостановлены. Теперь в том, что это за объект, будут разбираться специалисты. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Место, где найдена мраморная плита, расположено в микрорайоне Выя, где до возведения ДК «Юбилейный» располагалась Выйско-Никольская церковь, построенная в 1835 году вместе с успыпальницей для представителей династии Демидовых.

В склепе захоронено семь человек, первым из которых стал Николай Никитич Демидов – русский посол во Флоренции, умерший 18 апреля 1828 года.