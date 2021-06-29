Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 июня 2021 года

В Екатеринбурге сохраняются ограничительные меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 264 случая заболевания коронавирусом, из которых 93 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Серове, Кушве, Нижнем Тагиле, Североуральске, Первоуральске, Невьянске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 92 712 человек, из которых 97 286 человек полностью справились с вирусом. За прошедшие сутки диагноз сняли у 243 пациентов.

Медики оценивают состояние 456 пациентов как тяжелое, 277 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 202 - подключены к аппаратам ИВЛ.

Также в регионе растет число смертей от коронавируса: +16 за прошедшие сутки. Общее число жертв пандемии составляет 3 826 человек.

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