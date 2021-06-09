В полиции рассказали новые детали убийства молодой мамы из Березовского

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В свердловском главке полиции рассказали новые детали убийства молодой мамы из Березовского. Обвиняемым оказался ранее судимый Марат Имашев, в общей сложности он провел за решеткой 28 лет за разбои, убийство и изнасилование, кражи. На его счету также побег из колонии в Ивделе.

- Имашев дважды возвращался к месту сокрытия тела женщины, чтобы убедиться, что она не осталась жива, - отмечает пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Сам Имашев уже признался в убийстве и пояснил, что его привлекла золотая цепочка Александры Иньшиной. Марат Имашев освободился из колонии в марте 2020 года и за это время погряз в кредитах.