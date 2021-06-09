Трамваи из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустят к 2022 году

Трамваи до Верхней Пышмы планируют запустить лишь к концу 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый замгубернатора региона Александр Высокинский назвал новые сроки запуска трамвайной ветки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. По его словам, трамваи планируют выпустить на маршруты лишь к концу 2021 года. Возможно, это будет новая модель трамвая, создание которой власти региона обсудили на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

- Мы сегодня говорим о локализации сборки у нас на Трансмаше для того, чтобы появилась новая модель. Какую-то первую модель мы увидим, когда будем ближе к сентябрю делать технический прогон линии Екатеринбург – Пышма, - рассказал Александр Высокинский в эфире «Четвертого канала». - После того как первый трамвай прошел, делаются технические допуски, затем опытная эксплуатация. До конца года мы хотим зайти в режим регулярных маршрутов.

Также экс-глава Екатеринбурга отметил, что сейчас обсуждаются планы строительства отдельного депо в Верхней Пышме, что в будущем позволит продлить трамвайную ветку до Среднеуральска.

О том, что трамвайную ветку в Верхнюю Пышму планируется закончить к концу 2021 года также заявлял нынешний мэр столицы Урала - Алексей Орлов, во время пресс-конференции по итогам работы за более чем 100 дней у власти.