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Общество28 мая 2021 16:44

Из федерального бюджета выделили 700 миллионов на реконструкцию развязки у «Калины»

Администрация города уже заключила контракт на строительство
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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На мосту регулярно возникают пробки

На мосту регулярно возникают пробки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкция развязки у «Калины» произойдет за счет средств федерального бюджета. Об этом рассказал глава Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

- Нам удалось привлечь на эту стройку из федеральной казны 700 миллионов рублей, - уточнил Евгений Куйвашев.

Он рассказал, что администрация города уже заключила контракт на строительство развязки. Сейчас идет процесс согласования.

Напомним, весной в мэрии Екатеринбурга рассказали, что конкурс на реконструкцию развязки временно отменен. Позже в администрации города объяснили, с чем это было связано.