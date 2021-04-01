Городские власти скорректируют пакет документации и объявят новый конкурс на поиск подрядчика на строительство развязки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему отменили конкурс на строительство развязки у «Калины». Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин рассказал, что торги были приостановлены по причине, не связанной с нарушением законодательства.

- Нами был изучен прецедент отмены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ тендера по аналогичному объекту, - отметил Алексей Бирюлин. - Чтобы избежать подобного исхода, принято решение о переносе электронного конкурса по поиску подрядчика.

Заместитель Главы Екатеринбурга добавил, что городские власти скорректируют пакет документации и объявят новый конкурс на поиск подрядчика в самое ближайшее время.

Напомним, что предыдущий конкурс был объявлен в начале марта. На госзакупках было обозначено, что начальная стоимость контракта составит 6,4 миллиарда рублей.

Планируется, что на развязке на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом появится восемь съездов, которые обеспечат беспрерывное движение транспорта.