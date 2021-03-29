Мэрия Екатеринбурга отменила конкурс на строительство развязки у «Калины»

Планируется, что на развязке появится восемь съездов, которые обеспечат беспрерывное движение транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга отменила поиск подрядчика для строительства транспортной развязки у концерна «Калина» - на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, где был размещен конкурс.

Напомним, что о поиске подрядчика на строительство развязки стало известно в начале марта. На госзакупках было обозначено, что начальная стоимость контракта составляет 6.4 миллиарда рублей.

Планируется, что на развязке появится восемь съездов, которые обеспечат беспрерывное движение транспорта. Строительство будет проведено в пять этапов и завершится к декабрю 2024 года.

Мы запросили комментарий по поводу отменяя определения поставщика на строительство развязки в пресс-службе администрации Екатеринбурга.