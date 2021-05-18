Фото: предоставлено организаторами Ural Music Nigh

Организаторы Ural Music Night - 2021 рассказали, кто выйдет на площадку «Территория культуры», которая расположится на Тургенева, 22. На этой сцене можно будет услышать музыкантов, которые выступят в стилях фанк, ска, регги и латина.

Один из хедлайнеров площадки - группа «Запрещенные барабанщики», которые известны по песням «Убили негра», «Мама Зузу» или «Куба рядом». На «Ночи музыки» они впервые исполнят свою программу в стиле латино.

- Их шоу поднимает настроение всем без исключения - это лучший из возможных антидепрессантов. Специально для выступления на площадке «Территория культуры» «Запрещенные барабанщики» пригласили известного перкуссиониста Олега Шарра, они впервые исполнят свою программу в стиле латино, - рассказали организаторы «Ночи музыки».

Также на площадке можно будет услышать фанк мирового уровня от Funk’n'Stein и Funky Bizness Gang, ска и регги от Lollypop Lorry и микс соула, джаза и инди-рока от «Андреграунд».

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