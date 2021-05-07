Мужа уральской блогерши, обвиняемого в ее убийстве, отправили в СИЗО на два месяца

Дмитрий рассказал, что убил Кристину на почве конфликта. Фото: страница Кристины Журавлевой в Instagram

Супруга екатеринбургской инстаграм-блогерши Кристины Журавлевой отправили в СИЗО на два месяца. Об этом рассказали в региональном СК.

- Решением Сысертского районного суда обвиняемый заключен под стражу до 5 июля включительно, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, тело девушки было найдено в лесу под Арамилем очевидцем еще в середине апреля. Но установить личность девушки удалось лишь через несколько недель. Дело в том, что никто из друзей или родственников блогера, на инстаграм которой подписано почти 60 тысяч человек, не обращался с заявлением о ее пропаже.

Правда, через некоторое время в полицию все-таки обратился муж девушки Дмитрий. Сыщики сразу заподозрили неладное и предложили мужчине пройти детектор лжи. Под тяжестью улик 33-летний мужчина признал свою вину.