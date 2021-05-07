Держал тело в доме четыре дня: убийцей уральской блогерши оказался ее муж

Фото: Instаgram погибшей

История с загадочной гибелью 28-летней уральской блогерши Кристины Журавлевой получила неожиданную развязку. В убийстве девушки обвинили ее 33-летнего супруга. Следствие полагает, что 5 апреля супруги, находясь у себя дома в «Первомайском парке» Сысертского района, поссорились, из-за чего в пылу гнева молодой человек задушил свою жену, она умерла на месте происшествия. Через несколько дней парень решил избавиться от трупа и 9 апреля он вывез тело в лесной массив. Через неделю девушку без признаков жизни обнаружил случайный водитель.

Долгое время личность девушки не могли установить, на ее опознание никто не приезжал, заявлений о пропаже человека никто не писал. Однако 30 апреля в полицию обратился мужчина, который рассказал об исчезновении своей жены, после чего оперативники быстро пришли к выводу, что обнаруженная две недели назад девушка и пропавшая жена - это один и тот же человек.

Муж Кристины Журавлевой. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Под подозрение тут же попал сам муж пропавшей женщины, его решили проверить на полиграфе, а через некоторое время он дал признательные показания. Молодого человека поместили под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

- Задержанный гражданин ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадал, судимостей не имеет. Когда семейно-бытовое ЧП закончилось летальным исходом женщины, подозреваемый четверо суток не решался избавиться от тела. Все это время погибшая супруга лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения, - прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

По его словам, чтобы скрыть свое преступление, парень взял в аренду машину и отвез тело в район 170 километра трассы М5 «Урал», где его и нашел случайный водитель.

Фото: Instаgram погибшей

Напомним, Кристина Журавлева - Instagram-блогер. Девушка рассказывала о моде и делилась красивыми фотографиями в стиле lifestyle. В соцсетях за ней следили 57 тысяч подписчиков. Именно они и забили тревогу, когда девушка перестала вести свои социальные сети.