По словам подруги Кристины, девушка в последнее время все чаще уезжала от мужа к маме. Фото: страница Кристины Журавлевой в Instagram

Стало известно, как именно погибла инстаграм-блогер Кристина Журавлева.

Напомним, тело девушки было найдено в лесу под Арамилем очевидцем. Он заметил труп 28-летней девушки. Но лишь через две недели силовики выяснили личность скончавшейся. Дело в том, что никто из друзей или родственников блогера, на инстаграм которой подписано почти 60 тысяч человек, не обращался с заявлением о пропаже.

Одним из первых подозреваемых в гибели девушки стал ее муж Дмитрий. Недавно ему предъявили обвинение по первой части статьи 105 УК РФ (убийство).

- По данным следствия, днем 5 апреля 2021 года обвиняемый, находясь по месту своего проживания в частном доме, расположенном в Сысертском районе на территории товарищества собственников недвижимости «Первомайский парк», вступил в конфликт со своей 28-летней супругой. Действуя на почве возникшей бытовой ссоры, обвиняемый задушил ее руками, отчего потерпевшая скончалась на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

Одна из подруг погибшей девушки рассказала «КП», что конфликты в семейной паре, по-видимому, в последнее время происходили нередко.

- В последние пару месяцев она часто ездила к маме, чаще, чем раньше. Гостила у нее по несколько дней. Тогда я не придавала этому значения, думал, что возможно просто скучает, а сейчас мне кажется, что она уезжала от Димы, - рассказала наша собеседница.

Еще одна знакомая четы Журавлевых рассказала, что несколько лет назад пара жила на Уралмаше. Там Кристина и Дмитрий снимали однокомнатную квартиру. Правда, позже они сумели купить небольшой частный домик, где в итоге и произошло убийство.

Силовики подтвердили, что Дмитрий нигде не работал. Как мы писали до этого, девушке приходилось выплачивать за него кредит.

Дмитрию уже предъявили обвинение. Фото: Валерий Горелых

По версии следствия, 9 апреля обвиняемый решил избавиться от трупа благоверной. Для этого он вывез супругу в лес, расположенный в Сысертском районе, где 16 апреля девушка была случайно обнаружена.

- Задержанный гражданин ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадал, судимостей не имеет. Когда семейно-бытовое ЧП закончилось летальным исходом женщины, подозреваемый четверо суток не решался избавиться от тела. Все это время погибшая супруга лежала дома в тепле, пока не появились первые признаки разложения, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Чтобы скрыть следы криминала, предполагаемый убийца взял в аренду легковую машину и на ней отвез тело жены в район 170 километра оживленной трассы М5 «Урал». Труп жены Дмитрий оставил примерно в 10 метрах от дороги.

- При осмотре тела отсутствовали следы травм, характерных для последствий от ДТП, кости повреждений не имели, отсутствовали следы сексуального насилия. Было назначено гистологическое исследование, в том числе, на предмет употребления погибшей запрещенных средств. После убийства глава семьи обратился в дежурную часть территориального ОВД и сделал заявление о таинственном исчезновении своей второй половинки, - рассказывает полковник Горелых.

После заявления мужа, сыщики уголовного розыска заподозрили мужа в причастности к исчезновению жены и проверили его на полиграфе.

- Осознав, что избежать наказания не удастся, кавалер раскаялся в содеянном и дал представителям МВД признательные показания. Над раскрытием этого хоть и бытового, но резонансного преступления, работала группа опытных оперуполномоченных уголовного розыска ОВД Сысерти под руководством полковника полиции Александра Глущенко, руководителя районного отдела Следственного комитета Михаила Минина и опытного следователя СКР Дарьи Вашевой, - уточнил полковник Горелых.

В СК уточнили, что мужу блогерши, в случае если его признают виновным, будет грозить до 15 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЮ:

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb.