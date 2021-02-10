Екатеринбургская епархия пока не взяла под контроль монастырь отца Сергия и его дальние скиты

Последователи отца Сергия продолжают контролировать обитель Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший отец Сергий (в миру – Николай Романов) находится под арестом в столичном СИЗО №4, однако его сторонники – группа раскольников продолжает удерживать в своих руках Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. Накануне из под ареста выпустили помощника бывшего схиигумена – Всеволода Могучева, который вернулся в обитель.

- Монастырь на сегодняшний день под контроль и управление Екатеринбургской епархии не взят. То же самое в отношении каких-либо скитов. Скиты тоже находятся вне контроля и управления епархии, - ответил «КП-Екатеринбург» на пресс-конференции главный священник Храма на Крови отец Максим Миняйло.

С конца декабря Николай Романов находится под арестом Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, выход у ситуации только один – возвращение обители под контроль Русской православной церкви, на территории которой расположен монастырь. Что касается бывшего отца Сергия, то он, по словам отца Максима Миняйло, сам себя загнал в тупик.

- Надеюсь, что он принесет покаяние, извинится за ложь, ведь он людей ввел в заблуждение. Сперва говорил одно, потом другое, третье, четвертое, пятое. Одно заявление противоречило другому, - говорит отец Максим. – Он сам не понимает, что ему делать. Он загнал себя в угол и не знает, что с этим делать. К тому же он загнал в этот угол несколько сотен человек, которые воспринимают его как духовного лидера.

Отец Максим Миняйло рассказал, что люди из Среднеуральского женского монастыря постепенно возвращаются в церковь. В минувшую субботу в Епархию пришел человек, который написал на имя владыки письменное заявление, в котором раскаялся за участие в богослужениях отца Сергия. Сейчас он решился вернуться в церковь.

Максим Миняйло уверен, что монастырь вернется под управление епархии мирным путем Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Те, кто находятся сейчас в монастыре, воспринимают действия Екатеринбургской епархии, как агрессию. Они называют это захватом, хотя нельзя захватить то, что принадлежит Русской православной церкви. Земля там оформлена на митрополию, и здания там строились людьми, которые жертвовали церкви, - говорит Максим Миняйло. – На последнем суде адвокат Романова заявила, что эти средства жертвовались ему как физическому лицу. Это еще один поворот спирали лжи, которая когда-нибудь закончится.

По словам священника, в этой сложной ситуации Екатеринбургская епархия не будет терять свое лицо. Сейчас опасения вызывает моральное состояние взрослых и детей, проживающих сейчас в Среднеуральском женском монастыре.

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