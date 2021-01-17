В Екатеринбурге сторонники бывшего отца Сергия (Николая Романова) 17 января 2021 года пришли провести молебен к Храму на Крови. Однако со ступеней храма их попросили сойти, после чего здесь появились сотрудники полиции.Стражи порядка сказали собравшимся, что массовые мероприятия возле храма запрещены, после чего сторонники бывшего схиигумена отошли друг от друга на расстояние и продолжили молитву.Всего у Храма на Крови на «молитвенное стояние за отца Сергия» вышли два десятка человек с иконами и молитвословами. Ранее через социальные сети сторонники Романова договорились не поддаваться на провокации, не скандировать лозунги в поддержку Сергия и не приносить его плакаты.В полиции Екатеринбурга по этому эпизоду от комментария воздержались, а вот в Екатеринбургской епархии «КП-Екатеринбург» прокомментировали ситуацию так:- Сегодня во время Святочных гуляний у Храма на Крови, на прихрамовую территорию пришли последователи бывшего схиигумена Сергия, отлученного от Церкви. Они пытались организовать самочинное «молитвенное стояние», - рассказали в пресс-службе митрополии. - Прихожане Храма на Крови и других городских храмов, (собравшиеся на традиционное святочное празднество), попросили раскольников покинуть территорию храма, чтобы не осквернять святое место (мученической кончины святых Царственных страстотерпцев) раскольническими действиями. Спустя примерно 20 минут сектанты покинули прихрамовую территорию.Среднеуральский женский монастырь, где после отлучения от церкви продолжал находиться бывший схиигумен Сергий, штурмом взяли силовики, после чего Романову предъявили обвинение по трем статьям УК РФ. Его перевезли в Москву. Где отправили под арест в «Матросскую тишину».Там бывший отец Сергий начал голодовку, от которой позже отказался. Сейчас он сидит в одиночной камере, на условия содержания не жалуется и через адвоката регулярно передает приветы своим сторонникам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНазывает это «постом»: арестованный отец Сергий отказался от еды и воды в СИЗО. Раскольника пришлось поместить в отдельную камеру (подробнее)«Судить его нужно по закону, а не по понятиям»: Ксения Собчак высказалась о задержании отца Сергия. По мнению телеведущей, такое жесткое задержание старца является «актом устрашения» и будет лишь мотивировать его сторонников (подробнее)