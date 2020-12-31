Соратник опального отца Сергия (Николая Романова), которого супруга потеряла сегодняшней ночью, найден. Оказалось, что Всеволод Могучев, который выполнял при отце Сергии функции пресс-секретаря, находится в Ленинском районном суде Екатеринбурга.Его жена Алена Могучева утверждает, что Всеволода избили силовики.- Его должны были выпустить из изолятора вчера в 18 вечера, но не отпустили. Мы всю ночь прождали его на Елизавете. Его телефон был выключен. Утром его повезли в суд, - рассказала \\"КП-Екатеринбург\\" Алена Могучева.- Тебя заставляли отказаться от отца?- Меня запугивали, - отвечает Всеволод Могучев на видео, которое \\"КП\\" предоставила его супруга.Она рассказала, что Всеволода Могучева доставили в суд по административному делу, но по какой именно статье, говорить отказалась. Между тем сразу же после штурма Среднеуральского женского монастыря, который прошел в ночь на 29 декабря стало известно, что Могучева задержала полиция. В отношении него был составлен протокол по статьей 19.3 КоАП РФ - \\"неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции\\". Постановлением суда первой инстанции Всеволода признали виновным и дали ему арест на 5 суток. Однако Свердловский областной суд отменил это решение и направил дело на пересмотр. Именно поэтому Всеволода выпустили из спецприемника и снова отвезли в суд. А уже там мужчина начал падать и говорить о том, что ему необходима госпитализация.Супруга Могучева утверждает, что у пиарщика отца Сергия отбиты внутренние органы, поэтому его срочно нужно госпитализировать в больницу, чтобы исключить внутреннее кровотечение.Первоначально прибывшие медики погрузили Могучева в карету скорой. Но позже по какой-то причине вернули в зал суда. Алена Могучева утверждает, что это было сделано по прямому указанию Горздрава. Стоит заметить, что на видео один из медиков скорой также говорит о каком-то указании, полученном от главного врача.Напомним, 30 декабря Свердловский областной суд принял решение отпустить на свободу арестованного на пять суток помощника отца Сергия, которого приговорили к пяти суткам ареста в изоляторе. Сообщалось, что это было связано с пошатнувшимся здоровьем Всеволода Могучева. Но, как оказалось, из изолятора Могучева доставили прямиком в суд.Напомним, в ночь на 29 декабря в Среднеуральский женский монастырь, который удерживал бывший схиигумен отец Сергий (Николай Романов) ворвался ОМОН, а СКР начал обыск. Все это происходило в рамках уголовных дел, которые завели против раскольника. Среди прочего отца Сергия обвиняют в подстрекательстве к суициду. Бывшего схимонаха этапировали в Москву, где Басманный суд принял решение о его аресте.