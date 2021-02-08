Мосгорсуд оставил опального отца Сергия за решеткой

Раскольника задерживали при поддержке ОМОНа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московском городском суде в понедельник, 8 февраля, состоялась апелляция отца Сергия (Николая Романова). Напомним, бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря отправил в СИЗО Басманный суд города Москвы. Но защита бывшего клирика была не согласна с таким решением и попыталась его оспорить.

Напомним, опальный Отец Сергий был этапирован в столицу после ночного штурма Среднеуральского женского монастыря. Бывший схиигумен, отлученный от церкви, долгое время продолжал удерживать в обители власть, несмотря на решение Священного Синода.

На бывшего клирика завели три уголовных дела, среди них подстрекательство к суициду. Находясь в СИЗО, отец Сергий объявлял голодовку, которую он называл постом, и призывал последовать своему примеру всех священнослужителей.

- Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения, - рассказала "КП-Екатеринбург" адвокат отца Сергия Светлана Герасимова.

Бывший клирик останется в СИЗО до конца февраля. Фото: Мосгорсуд

Эту информацию подтвердили и в Мосгорсуде.

Таким образом, Николай Романов останется в СИЗО до 28 февраля.

КСТАТИ

Во время начала апелляции, здание Мосгорсуда пришлось эвакуировать из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.