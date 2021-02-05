Опубликовано видео, из-за которого пышногрудую модель заблокировали в TikTok

Фото: Instagram.com/lady_gorbunova

Уральская модель Plus-size Анастасия Горбунова прокомментировала блокировку своего аккаунта в TikTok. Красавица назвала такие действия женской дискриминацией. Мы обратились за комментарием в пресс-службу TikTok в России, но на момент публикации ответ не поступил.

- Я знаю пользователей, у которых по 500 тысяч подписчиков, а у них основной контент – тверк. Девушки просто трясут попой, у них сотни гневных комментариев, но их никто не блокирует. А я просто бутерброд съела. Ну да, было декольте. Но это же не порнография! – рассказала «Комсомолке» модель.