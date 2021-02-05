Фото: Instagram.com/lady_gorbunova

Настоящей трагедией обернулась публикация нового ролика в TikTok для уральской модели plus-size Анастасии Горбуновой. Страницу обладательницы пышным форм заблокировали из-за слишком глубокого декольте. В один миг аккаунт, у которого было более 100 тысяч подписчиков, был удален.

Разочарованию красавицы нет предела. А как иначе, когда в этой же социальной сети сотни девушек регулярно показывают свои достоинства.

В Instagram у модели 179 тысяч подписчиков. Фото: Instagram.com/lady_gorbunova

- Сегодня произошло кое-что, чего я боялась. Но каждый блогер с этим сталкивался. Возможно. Мой аккаунт в TikTok был удален. Расстроилась ли я? Конечно, я рыдала, я же женщина. Последнее видео было, где я с бутербродом. Якобы, из-за многочисленных нарушений. Якобы, я очень сексуальная. Но дело в том, что в TikTok очень много аккаунтов, где девушки в лифчике или стрингах танцуют или что-то говорят. Я в лифчиках ничего не делаю. Да, у меня есть декольте, и не более. Я знаю много аккаунтов, у кого полмиллиона подписчиков и у них было много нарушений, - написала Анастасия Горбунова в Instagram.

Примечательно, что сейчас видео со страницы Анастасии Горбуновой можно найти в аккаунтах других пользователей. А ее блог под прежним названием больше не существует.

Фото: Instagram.com/lady_gorbunova

- Дорогие друзья, я не занимаюсь эскортом, проституцией, не снимаюсь в порно. Грешна только сексуальными фотками и большой грудью, но она сама выросла. Я не прошу подарки или деньги. Будьте внимательны, фотографии девушек постоянно воруют, - добавила модель.