Конец рабочей недели станет в Екатеринбурге не только холодным, но и снежным. По словам главного свердловского синоптика Галины Шепоренко, на Среднем Урале ожидается похолодание до -36 градусов.- На территории Свердловской области морозный период продлится до 14 января, температура воздуха в ночные часы может опускаться до -26,-31, местами до -36, что на 7-12 ниже климатической нормы. К концу рабочей недели (15 января) погода на Урале несколько смягчится, вероятны снегопады. Но не исключается еще один толчок ультраполярных тридцатиградусных морозов в конце второй декады января, - рассказывает Галина Шепоренко.Напомним, что из-за аномальных морозов поселок под Екатеринбургом на несколько часов остался без отопления.