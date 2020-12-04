В Екатеринбурге начнут рассматривать дело девушки, обвиняемой в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессантов

Фото: пресс-служба Кольцовской таможни / Дарья Беляева

В Екатеринбурге в Железнодорожном суде начнут рассматривать дело Дарьи Беляевой, обвиняемой в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессантов. Первое заседание состоится 10 декабря. Информацию об этом «КП-Еатеринбург» подтвердила сама обвиняемая.

Напомним, 25-летнюю Дарью Беляеву обвиняют в контрабанде и приобретении бупропиона. Девушка закупила антидепрессанты, содержащие это вещество, в Польше. Ранее она рассказывала, что несколько лет назад у нее диагностировали шизотипическое расстройство (расстройство, характеризующееся чудаковатым поведением, аномалиями мышления и эмоций - Ред.). Долгий курс лечения не помог, депрессия не проходила, а обычные антидепрессанты не помогали.

- Дарья узнала, что депрессия может быть связана не только с недостатком серотонина, но и с дофамина (вещества, которые участвуют в передаче электрического импульса между нервными клетками - Ред.), - рассказывали историю девушки в паблике Pretty errie в ВКонтакте. - Бупропион - единственный антидепрессант на рынке лекарств, влияющий на дофамин. После консультации с врачом Дарья решила заказать бупропион под торговым названием Elontril с сайта с Euromedex - там можно получить оригинальные европейские лекарства, которых нет в России, абсолютно законно.

По почте Дарье из Польши пришла упаковка Elontril на 30 таблеток. До этого она удостоверилась, что бупропиона нет в списках запрещенных в России лекарств. Однако, когда она пришла забирать посылку в отделение на улице Бебеля, ее задержали сотрудники Кольцовской таможни. Они отслеживали препарат с того момент, как он пересек границу РФ.

Сейчас Дарье грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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