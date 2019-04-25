Жительницу Екатеринбурга обвинили в контрабанде наркотиков из-за покупки антидепрессантов

В Екатеринбурге на 24-летнюю Дарью Беляеву завели уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств в особо крупном размере».

По ее словам, несколько лет назад у нее диагностировали шизотипическое расстройство. Долгий курс лечения не помог, симптоматика депрессии не проходила, не удавалось снять ее обычными антидепрессантами, восстанавливающими уровень серотонина.

- Дарья узнала, что депрессия может быть связана не только с серотонином, но и с дофамином, - рассказывают историю девушки в паблике Pretty errie во «ВКонтакте». - Бупропион - единственный антидепрессант на рынке лекарств, влияющий на дофамин. После консультации с врачом Lарья решила заказать бупропион под торговым названием Elontril с сайта с Euromedex - там можно получить оригинальные европейские лекарства, которых нет в России, абсолютно законно.

В Кольцовской таможне уверены, Дарья - наркоманка со стажем. Фото: пресс-служба таможни

По почте Дарье из Польши пришла упаковка Elontril на 30 таблеток. До этого она удостоверилась, что бупропиона нет ни в одном учетном списке лекарств, ни в списках наркотических или сильнодействующих веществ.

Когда она пришла забирать посылку в отделение на улице Бебеля, ее задержали сотрудники Кольцовской таможни. Они отслеживали препарат с того момент, как он пересек границу РФ. Таможенники уверены, что Дарья – наркоманка со стажем и заказала таблетки в качестве новой дозы.

- Таможенники провели экспертизу и выяснили, что таблетки содержат наркотическое вещество. Задержанная девушка рассказала, что заказала таблетки в интернете. Это вещество используют наркозависимые для стимуляции адренергической системы. Общая масса запрещенного вещества составила 10,6 грамма, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Позже Дарье выдали постановление о возбуждении уголовного дела, за контрабанду наркотиков ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Девушка создала группу сбора средств на адвоката. Сейчас ей присылают деньги со всей России. Фото: Дарья Беляева

- Экспертиза, проведенная органами, показала, что бупропион - прекурсор метканинона (эфедрона). То есть, ушлый химик может получить из бупропиона наркотик. Но то, что это невозможно в домашних условиях, никого не волнует, этот факт нигде не прописан. Никого не волнует и то, что бупропиона нет в списках запрещенных на территории России веществ.

Сейчас Дарья надеется на финансовую помощь для оплаты адвоката и огласку своей истории.