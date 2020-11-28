Следователи изъяли винтовку «Вепрь 308». Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет назвал орудие убийства замглавы Новоуральска Михаила Черницкого. 58-летний чиновник был застрелен в Алапаевском районе из винтовки «Вепрь 308». На данный момент известно, что СКР возбудил и расследует уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности».

Михаил Черницкий был убит в Алапаевском районе. Фото: администрация Новоуральского ГО

Отметим, что прошлой осенью похожий случай произошел в Тугулымском районе. Тогда один из охотников случайно застрелил товарища во время перезарядки, в результате которого ружье произвело выстрел. А в январе 2019-го под Сухим Логом при схожих обстоятельствах был убит 66-летний егерь.