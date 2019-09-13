Охота обернулась трагедией: на Урале местный житель случайно застрелил товарища из ружья
Для жителей Тугулымского района, что в Свердловской области, охота на рябчиков в лесу обернулась ужасной трагедией. Один из друзей во время охоты случайно застрелил своего другого.
- Подозреваемый, разряжая гладкоствольное охотничье ружье, направил его стволом в сторону находившегося впереди него товарища. При разрядке произошел самопроизвольный выстрел, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Пуля попала пострадавшему в спину и повредила внутренние органы.
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Его поспешили доставить в ближайшую больницу, однако не успели – мужчина скончался от полученных травм.
Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU