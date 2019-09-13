2019-09-13T09:11:06+03:00
Происшествия

Охота обернулась трагедией: на Урале местный житель случайно застрелил товарища из ружья

Мужчина перезаряжал оружие и направил его в спину друга
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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Для жителей Тугулымского района, что в Свердловской области, охота на рябчиков в лесу обернулась ужасной трагедией. Один из друзей во время охоты случайно застрелил своего другого.

- Подозреваемый, разряжая гладкоствольное охотничье ружье, направил его стволом в сторону находившегося впереди него товарища. При разрядке произошел самопроизвольный выстрел, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Пуля попала пострадавшему в спину и повредила внутренние органы.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Его поспешили доставить в ближайшую больницу, однако не успели – мужчина скончался от полученных травм.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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