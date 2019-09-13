Охота обернулась трагедией: на Урале местный житель случайно застрелил товарища из ружья

СЕГОДНЯ 09:10 2019-09-13T09:11:06+03:00

Мужчина перезаряжал оружие и направил его в спину друга

Изменить размер текста: A A

Для жителей Тугулымского района, что в Свердловской области, охота на рябчиков в лесу обернулась ужасной трагедией. Один из друзей во время охоты случайно застрелил своего другого.

- Подозреваемый, разряжая гладкоствольное охотничье ружье, направил его стволом в сторону находившегося впереди него товарища. При разрядке произошел самопроизвольный выстрел, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области. – Пуля попала пострадавшему в спину и повредила внутренние органы.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Его поспешили доставить в ближайшую больницу, однако не успели – мужчина скончался от полученных травм.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU